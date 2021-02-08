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08.02.2021 18:25
Рубрика: Общество

Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11%

Текст: Елена Манукиян

Из-за улучшения ситуации с коронавирусом отмечается снижение смертности от COVID-19 в стране, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в понедельник, 8 февраля, на брифинге в правительстве.

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"В январе по сравнению с декабрем смертность от коронавируса снизилась более чем на 11% во всех регионах страны", - сказала она.

Голикова также отметила, что несмотря на общий рост числа умерших в прошлом году, на 8,2% сократилась младенческая смертность, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований, на 9,8% - от туберкулеза, на 9,1% - от ВИЧ, а также на 9,1% - от внешних причин.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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