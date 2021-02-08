СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" состоится в Варшаве. Такое решение принято из-за того, что в настоящее время действует ограничение на поездки между Испанией и Великобританией из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает в Twitter журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, принято решение о том, что первый матч состоится в Варшаве. Встреча состоится 23 февраля. 17 марта состоится ответная игра, местом проведения которой является Лондон.

Помимо этого в понедельник стало известно о том, что два игрока мадридского клуба - Эктор Эррера и Тома Лемар - сдали положительные тесты на коронавирус.

По информации Палмери, будут перенесены в другие места и два матча Лиги Европы. Португальская "Бенфика" и лондонский "Арсенал" встретятся в Риме, а "Реал Сосьедад" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" первую встречу проведут в Турине.

Ранее УЕФА принял решение о том, что первый матч 1/8 финала ЛЧ "Лейпциг" - "Ливерпуль" примет Будапешт.