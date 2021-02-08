Новости

Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 21:52
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 21:37
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 20:57
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 20:00
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 19:36
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 19:17
В Мурманске выпало рекордное количество снега 19:02
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
08.02.2021 20:57
Рубрика: Спорт

СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве

Текст: Максим Домчев

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" состоится в Варшаве. Такое решение принято из-за того, что в настоящее время действует ограничение на поездки между Испанией и Великобританией из-за пандемии коронавируса.

Фото: REUTERS
Главный тренер "Монако" назвал Головина фантастическим игроком

Как сообщает в Twitter журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, принято решение о том, что первый матч состоится в Варшаве. Встреча состоится 23 февраля. 17 марта состоится ответная игра, местом проведения которой является Лондон.

Помимо этого в понедельник стало известно о том, что два игрока мадридского клуба - Эктор Эррера и Тома Лемар - сдали положительные тесты на коронавирус.

По информации Палмери, будут перенесены в другие места и два матча Лиги Европы. Португальская "Бенфика" и лондонский "Арсенал" встретятся в Риме, а "Реал Сосьедад" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" первую встречу проведут в Турине.

Ранее УЕФА принял решение о том, что первый матч 1/8 финала ЛЧ "Лейпциг" - "Ливерпуль" примет Будапешт.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Челси" Лига чемпионов 2020/2021 Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса