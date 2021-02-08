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08.02.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал спонсора ФБК Александра Хоменко

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы постановил заочно арестовать руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. По данным следствия, Хоменко спонсировал созданную блогером Алексеем Навальным организацию ФБК (в России внесен в реестр НКО-иноагентов).

В суде стало известно, что Хоменко уже объявлен в международный розыск.

Фото: Reuters
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По версии следствия, Александр Хоменко обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Отмечается, что Хоменко, согласно решению суда, должен быть арестован на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию нашей страны.

Ранее в управлении информации и общественных связей Следственного комитета России сообщили, что Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК, а в настоящее время он скрывается на территории Украины. В 2017-2019 годах, по версии следствия, Хоменко заключил 10 госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания учебного заведения. "Хоменко с иными лицами ввели в заблуждение должностных лиц подмосковного министерства образования, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. В результате было похищено более 30 млн рублей из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам", - рассказывали в СК России.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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