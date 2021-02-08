Трамп стал счастливее без социальных сетей

Экс-президент США Дональд Трамп чувствует себя более счастливым вне социальных сетей. Об этом заявил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью британской газете The Sunday Times.

"Это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются соцсети", - процитировал Трампа Миллер. Он признался, что впервые за многие годы видит бывшего президента на самом деле расслабленным.

Миллер также рассказал, что супруга бывшего хозяина Белого дома - Меланья Трамп - очень рада этой ситуации. По ее словам, Дональд Трамп намного счастливее и веселее проводит время, пишет ТАСС.

Напомним, после беспорядков в Вашингтоне шестого января руководство компании Twitter приняло решение на постоянной основе заблокировать аккаунт Трампа. Права писать в соцсетях до истечения президентского срока его лишила и компания Facebook.

По подсчетам The Sunday Times, с момента начала избирательной кампании в 2015 году Трамп опубликовал более 34 тысяч твитов. У него более 80 миллионов подписчиков.