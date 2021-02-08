В Индии число пропавших без вести из-за схода ледника увеличилось до 170

В индийском штате Уттаракханд не менее семи человек погибли и еще 170 числятся пропавшими без вести в результате схода ледника и вызванного им наводнения. Таковы данные Государственного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ледник сошел по руслу горной реки в Гималаях и ударил по строящейся ГЭС, что привело к наводнению. Власти Уттаракханда эвакуировали часть людей, живущих ниже по течению реки. Разрушена строящаяся плотина электростанции, до сих пор нет информации о десятках человек, работавших на строительстве, а также о тех, кто был занят на автодорожных и железнодорожных проектах в этом районе.

Сейчас продолжается спасательная операция, к которой также привлечены пограничники. Ведутся работы по извлечению рабочих из второго горного тоннеля, заблокированного после схода ледника. Здесь могут находиться не менее не менее 30 человек. Ранее удалось спасти 16 рабочих из другого тоннеля, пишет ТАСС.

По данным главного министра штата Уттаракханд Тривендры Сингх Равата, в понедельник в регионе ожидают группу специалистов геофизиков и гляциологов, которые займутся оценкой ситуации с ледниками.