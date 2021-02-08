Новости

В США застрелен решивший поиграть в грабителя американец 04:58
В Индии число пропавших без вести из-за схода ледника увеличилось до 170 04:35
Аномально теплую погоду пообещали жителям азиатской части России 04:25
Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы 04:14
В США подсчитан ущерб от беспорядков в Капитолии 04:05
Гейтс рассказал о будущих угрозах человечеству после COVID-19 03:58
В Забайкалье восстановили движение поездов после схода вагонов 03:52
Не менее трех человек пострадали при землетрясении на Филиппинах 03:41
Трамп стал счастливее без социальных сетей 03:27
Новый очаг птичьего гриппа обнаружили на востоке Японии 03:23
Более 700 человек не смогли покинуть Францию из-за ограничений 02:50
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 02:50
WP сообщила о стремительном распространении в США британского штамма 02:45
Экс-госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет 02:21
Байден предложил проводить вакцинацию от COVID-19 на стадионах 02:08
Названы регионы России с самым доступным бензином 01:45
Вильфанд: Жителям ЦФО пока не стоит ждать потепления 01:24
Минздрав: У переболевших COVID-19 высок риск развития туберкулеза 01:04
Главный тренер "Монако" назвал Головина фантастическим игроком 01:03
Вильфанд назвал самый холодный день на этой неделе в Москве 00:35
В ВОЗ опровергли слухи о бесплодии из-за вакцинации от коронавируса 00:31
Овечкин набрал четыре очка в матче против "Филадельфии" 07.02.2021
В Москве при пожаре в высотке погиб один человек 07.02.2021
Команда Загитовой получит 5 млн рублей за победу на Кубке Первого канала 07.02.2021
Медведева дважды плакала по ходу командного турнира 07.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 04:35
Рубрика: В мире

В Индии число пропавших без вести из-за схода ледника увеличилось до 170

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В индийском штате Уттаракханд не менее семи человек погибли и еще 170 числятся пропавшими без вести в результате схода ледника и вызванного им наводнения. Таковы данные Государственного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта

Ледник сошел по руслу горной реки в Гималаях и ударил по строящейся ГЭС, что привело к наводнению. Власти Уттаракханда эвакуировали часть людей, живущих ниже по течению реки. Разрушена строящаяся плотина электростанции, до сих пор нет информации о десятках человек, работавших на строительстве, а также о тех, кто был занят на автодорожных и железнодорожных проектах в этом районе.

Сейчас продолжается спасательная операция, к которой также привлечены пограничники. Ведутся работы по извлечению рабочих из второго горного тоннеля, заблокированного после схода ледника. Здесь могут находиться не менее не менее 30 человек. Ранее удалось спасти 16 рабочих из другого тоннеля, пишет ТАСС.

По данным главного министра штата Уттаракханд Тривендры Сингх Равата, в понедельник в регионе ожидают группу специалистов геофизиков и гляциологов, которые займутся оценкой ситуации с ледниками.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира