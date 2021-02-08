В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и недружественными" решения Германии, Швеции и Польши о высылке российских дипломатов. Об этом она заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - отметила Захарова, комментируя объявление "персонами нон грата" ряда российских дипломатов.

В Берлине, Стокгольме и Варшаве это решение связали с высылкой своих дипломатов из России. Как ранее пояснила Захарова, Москва была вынуждена пойти на этот шаг, поскольку сотрудники посольств этих трех стран участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, и, таким образом, нарушили российские законы.