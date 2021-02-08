В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе

Удивление и озабоченность российских дипломатов вызвал контраст заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он дал, оценивая свой визит в Москву. Так, в МИД РФ прокомментировали высказывания главы дипломатии Евросоюза, сделанные им по возвращении в Брюссель.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Как передает ТАСС, на Смоленской площади обратили внимание, что он имел "все возможности" честно оценить итоги своей поездки на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате", - отметили в дипведомстве.

"Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - заявили на Смоленской площади.

После возвращения из Москвы Боррель написал в своем блоге, что "Европа и Россия отдаляются друг от друга", что он допускает введение новых антироссийских санкций из-за дела Алексея Навального.

И это при том, что в Москве глава европейской дипломатии говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, а он сам выступает за диалог, несмотря на все сложности в отношениях.