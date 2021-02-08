В Минздраве назвали температуру, которую "любит" коронавирус

В частности, указывается, что "при комнатной температуре (20-25 градусов) SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в высушенном виде до 3 суток, в жидкой среде - до 7 суток.

Вирус остается стабильным в широком диапазоне значений рН (до 6 дней при значении рН от 5 до 9 и до 2 дней при рН4 и рН11)". А вот если температура опускается до плюс 4 градусов, то стабильность вируса сохраняется более 14 дней.

Зато жару коронавирус точно не любит. При нагреве до плюс 37 градусов полная инактивация вируса происходит в течение одного дня, при 56 градусах - в течение 45 минут, при 70 градусах - в течение 5 минут. Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2. Боится он и различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации.

В организм человека вирус проникает через эпителии верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.