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08.02.2021 20:36
Рубрика: Власть

Последний поход адмирала

В Москве простились с экс-главкомом ВМФ Владимиром Высоцким
Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник, 8 февраля, проводили в последний путь бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Высоцкого. Он скончался в минувшую пятницу в возрасте 66 лет.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

По решению родственников, его предали земле не на военном мемориале в подмосковных Мытищах, где покоятся многие флотоводцы и военачальники такого ранга, а на Троекуровском кладбище столицы. Но церемонию прощания с Владимиром Сергеевичем организовали со всеми принятыми на флоте почестями.

Напомним, что Высоцкий руководил Военно-морским флотом страны почти пять лет - с сентября 2007 года по май 2012-го. То было время интенсивного развития отечественного кораблестроения, и Владимир Сергеевич принимал в этом процессе самое активное участие. Достаточно сказать, что именно при главкоме Высоцком в России создавали и испытывали первые атомные подлодки стратегического назначения проекта 955 "Борей" и ракетные комплексы "Булава-М". Тогда же заложили немало боевых кораблей, которые сейчас уже выполняют задачи в Мировом океане.

А ведь родился Владимир Сергеевич далеко от морей-океанов. Это было в 1954 году на Украине, в селе Комарно в Львовской области. Он окончил сначала знаменитое Нахимовское училище в Ленинграде, а в 1976-м - Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе. Служил на Тихом океане, на Северном флоте. Был и командиром большого корабля, и командующим, и главкомом.

Достойная жизнь российского моряка и адмирала.

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