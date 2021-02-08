Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.02.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: что произойдет, если не вытащить шланг из бака на АЗС

Текст: Вадим Давыденко

Несмотря на постоянные предупреждения и множество забавных видеороликов в Сети на эту тему, рассеянные автомобилисты по-прежнему забывают вытащить шланги из бензобака после заправки на АЗС и так с ними и уезжают. Практически все производители спецоборудования предусмотрели на этот случай легкоотсоединяющиеся штуцера, но на старых заправочных терминалах нет-нет да повторяется одна и та же история - машина отъезжает и тащит за собой не только шланг, но и часть заправочного оборудования...

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: внедорожник сбил велосипедистку на пешеходном мосту

Нечто подобное произошло на днях в китайском Иньчуане (провинция Нинся). Водитель попытался отъехать с заправки, забыв вытащить шланг, и потянул за собой колонку. Неожиданно для всех очевидцев - рядом в этот момент стояли женщина-водитель и служащий заправки - колонка упала, причем ни на машину виновника ЧП, а на самих очевидцев.

К счастью, упавший агрегат оказался скорее громоздким, чем реально тяжелым, и пострадавших легко из-под него извлекли. Оба - и автомобилистка и заправщик - отделались лишь синяками и ссадинами.

Видео: Tesla сняла неудачную попытку Dodge сыграть в "шашки"
#видео