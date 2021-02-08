Видео: что произойдет, если не вытащить шланг из бака на АЗС

Несмотря на постоянные предупреждения и множество забавных видеороликов в Сети на эту тему, рассеянные автомобилисты по-прежнему забывают вытащить шланги из бензобака после заправки на АЗС и так с ними и уезжают. Практически все производители спецоборудования предусмотрели на этот случай легкоотсоединяющиеся штуцера, но на старых заправочных терминалах нет-нет да повторяется одна и та же история - машина отъезжает и тащит за собой не только шланг, но и часть заправочного оборудования...

Нечто подобное произошло на днях в китайском Иньчуане (провинция Нинся). Водитель попытался отъехать с заправки, забыв вытащить шланг, и потянул за собой колонку. Неожиданно для всех очевидцев - рядом в этот момент стояли женщина-водитель и служащий заправки - колонка упала, причем ни на машину виновника ЧП, а на самих очевидцев.

К счастью, упавший агрегат оказался скорее громоздким, чем реально тяжелым, и пострадавших легко из-под него извлекли. Оба - и автомобилистка и заправщик - отделались лишь синяками и ссадинами.