Видео: прицеп занесло на льду и ударило о встречную машину

Поворот на перекрестке без снижения скорости - не такое уж простое упражнение, как может показаться со стороны. Сколько уж было таких случаев, когда машину неосторожного водителя бросало влево на встречную полосу или вправо на тротуар! А уж если этот маневр делается с прицепом за спиной, да еще и по гололеду, то тут бы сто раз подумать перед тем, как лихо выворачивать руль, да и ногу бы убрать с педали акселератора...

Все это должен был сделать владелец Nissan X-Trail на одном из перекрестков в Абакане, но не сделал. Перекресток показался ему пустым и просторным, а сцепление шин с обледенелой дорогой - достаточным для безопасного вождения.

Но он забыл о шинах прицепа, которые были явно изношены. Поэтому при правом повороте пустой прицеп швырнуло влево на встречную полосу, где он со всего размаху хлопнул о капот мирно едущей легковушки. От удара прицеп отлетел в другую сторону, к тротуару, где шла пожилая женщина и прошла в полуметре от нее.

Примечательна реакция лихача с Nissan. После случившегося он бросился оценивать последствия аварии у второго автомобиля, а в сторону перепуганной женщины-пешехода и не глянул...