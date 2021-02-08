Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.02.2021 08:06
Рубрика: Видео

Видео: прицеп занесло на льду и ударило о встречную машину

Текст: Вадим Давыденко

Поворот на перекрестке без снижения скорости - не такое уж простое упражнение, как может показаться со стороны. Сколько уж было таких случаев, когда машину неосторожного водителя бросало влево на встречную полосу или вправо на тротуар! А уж если этот маневр делается с прицепом за спиной, да еще и по гололеду, то тут бы сто раз подумать перед тем, как лихо выворачивать руль, да и ногу бы убрать с педали акселератора...

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: внедорожник сбил велосипедистку на пешеходном мосту

Все это должен был сделать владелец Nissan X-Trail на одном из перекрестков в Абакане, но не сделал. Перекресток показался ему пустым и просторным, а сцепление шин с обледенелой дорогой - достаточным для безопасного вождения.

Но он забыл о шинах прицепа, которые были явно изношены. Поэтому при правом повороте пустой прицеп швырнуло влево на встречную полосу, где он со всего размаху хлопнул о капот мирно едущей легковушки. От удара прицеп отлетел в другую сторону, к тротуару, где шла пожилая женщина и прошла в полуметре от нее.

Примечательна реакция лихача с Nissan. После случившегося он бросился оценивать последствия аварии у второго автомобиля, а в сторону перепуганной женщины-пешехода и не глянул...

Видео: Tesla сняла неудачную попытку Dodge сыграть в "шашки"
#видео