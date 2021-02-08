Внедорожник, торчащий из кучи снега, взбудоражил интернет

Интернет взбудоражили фотографии внедорожника Jeep Grand Cherokee, торчащего на большой высоте из огромной кучи снега. Никто не мог понять, что произошло, и как он там оказался. Пользователи Сети выдвигали самые разные версии: кто-то считал, что на фото запечатлены последствия аварии, другие предполагали, что машину могла отправить в сугроб снегоуборочная техника.

Но все оказалось гораздо проще. Журналисты портала The Drive выяснили, что внедорожник был закопан в сугроб в качестве пиар-акции. Это сделала компания Marion Auction из американского штата Пенсильвания, торгующая тракторами, комбайнами и прочей сельхозтехникой.

Представители компании рассказали, что устраивают подобные шутки каждый год, дождавшись, когда выпадет достаточное количество снега. Обычно рядом с машиной, торчащей из сугроба, вешается какой-нибудь баннер, призывающий к безопасному вождению, что-нибудь вроде "Не пиши сообщения за рулем". На этот раз баннер решили не вешать, и уже через несколько часов фотографии джипа в сугробе разлетелись по интернету.

Надо сказать, что шутку оценили не все. Департамент транспорта Пенсильвании сообщает, что его накрыл шквал звонков от взволнованных водителей, спешащих сообщить о внедорожнике, попавшем в аварию.