Вышел трейлер нового боевика Ильи Найшуллера "Никто"

По случаю состоявшегося сегодня ночью Супербойла, финального матча американской NFL, Национальной футбольной лиги, Universal Pictures презентовала тивиспот боевика "Никто" (Nobody).

Ролик доступен на YouTube-канале компании, длится лаконичные тридцать секунд, но вполне успевает потешить и усладить взор.

Напомним: "Никто" - свежая гремучка Ильи нашего яхонтового Найшуллера ("Хардкор") с замечательным Бобом "Солом Гудманом" Оденкёрком. А также с Кристофером Ллойдом, Алексеем Серебряковым, Александром Палем и Конни Нильсен, среди прочих.

Оденкёрк сыграл непримечательного и незаметного до поры до времени человека по имени Хатч, который живет себе обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Позже узнав, что это тип - брат влиятельного гангстера, который теперь, естественно, жаждет кровавой мести…

Российская премьера - 8 апреля.