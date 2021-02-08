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Вышел трейлер нового боевика Ильи Найшуллера "Никто"

Новости
    08.02.2021, 10:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По случаю состоявшегося сегодня ночью Супербойла, финального матча американской NFL, Национальной футбольной лиги, Universal Pictures презентовала тивиспот боевика "Никто" (Nobody).

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик доступен на YouTube-канале компании, длится лаконичные тридцать секунд, но вполне успевает потешить и усладить взор.

Напомним: "Никто" - свежая гремучка Ильи нашего яхонтового Найшуллера ("Хардкор") с замечательным Бобом "Солом Гудманом" Оденкёрком. А также с Кристофером Ллойдом, Алексеем Серебряковым, Александром Палем и Конни Нильсен, среди прочих.

Оденкёрк сыграл непримечательного и незаметного до поры до времени человека по имени Хатч, который живет себе обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Позже узнав, что это тип - брат влиятельного гангстера, который теперь, естественно, жаждет кровавой мести…

Российская премьера - 8 апреля.

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