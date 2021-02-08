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08.02.2021 02:45
Рубрика: В мире

WP сообщила о стремительном распространении в США британского штамма

Фото: AFP/Angela Weiss Фото: AFP/Angela Weiss
Фото: AFP/Angela Weiss

Британский штамм коронавируса стремительно распространяется по территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь данные из еще не опубликованного научного исследования.

Фото: AFP/Pascal POCHARD-CASABIANCA
Названы отличительные симптомы "британского" штамма коронавируса

По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35-45 процентов аналогичные показатели других мутаций, пишет ТАСС. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании вариант вируса более заразный и может приводить к большему количеству смертей. Специалисты призывают власти США принять срочные меры по борьбе с этим штаммом.

Наибольшее количество случаев заражения британским штаммом выявлено во Флориде. При этом в исследовании отмечается, что помочь в ограничении распространения этого вируса могут защитные маски и социальное дистанцирование. Подчеркивается, что разработанные за последнее время вакцины эффективны против британского варианта коронавируса. Ученые настаивают на масштабной вакцинации населения.

Ранее в США Национальная футбольная лига предложила использовать все ее стадионы, чтобы ускорить процесс вакцинации от коронавируса в стране. "Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - заявил президент Джо Байден. Сейчас власти используют только семь стадионов из тридцати.

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