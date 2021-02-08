WP сообщила о стремительном распространении в США британского штамма

Британский штамм коронавируса стремительно распространяется по территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь данные из еще не опубликованного научного исследования.

По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35-45 процентов аналогичные показатели других мутаций, пишет ТАСС. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании вариант вируса более заразный и может приводить к большему количеству смертей. Специалисты призывают власти США принять срочные меры по борьбе с этим штаммом.

Наибольшее количество случаев заражения британским штаммом выявлено во Флориде. При этом в исследовании отмечается, что помочь в ограничении распространения этого вируса могут защитные маски и социальное дистанцирование. Подчеркивается, что разработанные за последнее время вакцины эффективны против британского варианта коронавируса. Ученые настаивают на масштабной вакцинации населения.

Ранее в США Национальная футбольная лига предложила использовать все ее стадионы, чтобы ускорить процесс вакцинации от коронавируса в стране. "Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - заявил президент Джо Байден. Сейчас власти используют только семь стадионов из тридцати.