Байден предложил проводить вакцинацию от COVID-19 на стадионах

В США Национальная футбольная лига предложила использовать все ее стадионы, чтобы ускорить процесс вакцинации от коронавируса в стране. "Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - заявил в эфире CBS президент Джо Байден. Сейчас власти используют только семь стадионов из тридцати.

В конце января хозяин Белого дома подписал ряд указов, которые предусматривают выделение дополнительных средств на прививки от SARS-CoV-2. В частности, Байден одобрил создание региональных центров вакцинации. Кроме того, он заявил о необходимости расширить тестирование на коронавирус.