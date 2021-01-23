Регулятор США обновил рекомендации по использованию вакцин от COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом уточнил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, пишет New York Times.

Новые рекомендации медицинского регулятора размещены на сайте. Согласно им, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в исключительных ситуациях, пишет РИА Новости.

Кроме того, специалисты также допускают увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше. По словам Кристен Нордланд, представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах".

В США одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Страна остается лидером и по числу заболевших, и по количеству летальных исходов. Коронавирус официально подтвержден у почти 25 миллионов человек (24 806 034). Таковы данные специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.