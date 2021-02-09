Постановление правительства Астраханской области от 9 февраля 2021 года № 30-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением исполнительного органа государственной власти Астраханской области и обращением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 05.02.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" следующие изменения:

в пункте 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в абзаце втором подпункта 17.1 слова "подпунктами 17.3 - 17.6" заменить словами "подпунктами 17.4, 17.6";

- подпункт 17.3 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







