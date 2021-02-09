Человеческий фактор привел к столкновению японской подлодки с судном

Причиной столкновения подводной лодки класса "Сорю" морских сил самообороны Японии с гражданским контейнеровозом могла стать человеческая ошибка. К такой версии склоняются эксперты, которые в настоящее время изучают обстоятельства случившегося.

Непосредственно перед происшествием от команды не поступали данные о технических неисправностях, которые могли касаться работы эхолокатора или перископа субмарины, передает Kyodo.

Инцидент произошел в понедельник в 50 километрах от берегов японской префектуры Коти. По предварительным данным, экипаж субмарины зафиксировал коммерческое судно в момент всплытия. Несмотря на это, аварии избежать не удалось.

На видеокадрах, которые показали местные телеканалы, можно рассмотреть вмятины на рубке и правом руле субмарины. С полученными повреждениями подлодка самостоятельно пришла в порт.