Эксперты спрогнозировали возвращение интереса россиян к отдыху в Греции

После открытия регулярного авиасообщения с Грецией спрос на туры в эту страну может серьезно вырасти уже в ближайшие месяцы, считают эксперты.

Россия и Греция возобновили международное авиасообщение с восьмого февраля. Самолеты пока летают только по маршруту Москва - Афины. В Грецию могут въезжать не более 500 россиян в неделю. ​Турпоток в Грецию будет расти к летнему сезону при увеличении квот, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Греция - всегда была популярным и одним из самых любимых зарубежных направлений у российских туристов. Конечно, все туроператоры ждут постепенного изменения квот", - сказал он в беседе с "РГ". Эксперт добавил, что при увеличении квоты можно было бы рассматривать целесообразность введения чартеров.

"Предположительно уже в марте мы будем иметь серьезный спрос на Грецию", - считает генеральный директор туроператора "Музенидис Тревэл" Александр Цандекиди. Россия и Греция могут прийти к соглашению о расширении географии полетов в перспективе одного - двух месяцев при благополучном развитии событий, отметил он.

Представитель туроператора Tez Tour отметил, что все цены на отдых в предстоящем летнем сезоне уже рассчитаны и представлены на сайте туроператора. Кроме этого, сейчас действует акция "Раннего бронирования", которая позволяет путешественникам выбирать туры с проживанием в популярных отелях острова с экономией до 40%. Кроме того, с первого мая запланирована полетная программа на Крит, отметили в компании.

В Греции началась активная вакцинация на островах. Таким образом, страна создает все предпосылки для безопасного отдыха, добавил Горин. По его мнению, восстановлению международного туризма в целом могло бы способствовать введение странами "туристических коридоров". То есть страны могли бы озвучить четкие алгоритмы въезда и открывать для туристов определенные регионы, гостиницы, определять конкретное количество рейсов под эти объекты, пояснил он.