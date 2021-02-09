Эксперты спрогнозировали возвращение интереса россиян к отдыху в Греции

Новости

В Иране заявили о причастности военного к убийству ученого-ядерщика 03:43
Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России 03:26
Гутерриш приветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека 03:08
Прибывающие в Великобританию будут дважды сдавать тест на коронавирус 02:40
Биткоин вновь обновил исторический максимум 02:28
Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 перед своим 117-летием 01:59
В США резко вырос дефицит бюджета 01:54
В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев 01:30
Дебаты по импичменту Трампу в сенате могут продлиться до 36 часов 01:09
Глава разведки Ирана назвал условие получения Тегераном ядерного оружия 00:56
В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей 00:39
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам 00:34
"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира 00:05
В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины 08.02.2021
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию 08.02.2021
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого 08.02.2021
"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля 08.02.2021
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 08.02.2021
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 08.02.2021
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 08.02.2021
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 08.02.2021
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 08.02.2021
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 08.02.2021
В Мурманске выпало рекордное количество снега 08.02.2021
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 08.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
09.02.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали возвращение интереса россиян к отдыху в Греции

Текст: Евгений Гайва
После открытия регулярного авиасообщения с Грецией спрос на туры в эту страну может серьезно вырасти уже в ближайшие месяцы, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия и Греция возобновили международное авиасообщение с восьмого февраля. Самолеты пока летают только по маршруту Москва - Афины. В Грецию могут въезжать не более 500 россиян в неделю. ​Турпоток в Грецию будет расти к летнему сезону при увеличении квот, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
Россия возобновила движение пассажирских поездов с Беларусью

"Греция - всегда была популярным и одним из самых любимых зарубежных направлений у российских туристов. Конечно, все туроператоры ждут постепенного изменения квот", - сказал он в беседе с "РГ". Эксперт добавил, что при увеличении квоты можно было бы рассматривать целесообразность введения чартеров.

"Предположительно уже в марте мы будем иметь серьезный спрос на Грецию", - считает генеральный директор туроператора "Музенидис Тревэл" Александр Цандекиди. Россия и Греция могут прийти к соглашению о расширении географии полетов в перспективе одного - двух месяцев при благополучном развитии событий, отметил он.

Представитель туроператора Tez Tour отметил, что все цены на отдых в предстоящем летнем сезоне уже рассчитаны и представлены на сайте туроператора. Кроме этого, сейчас действует акция "Раннего бронирования", которая позволяет путешественникам выбирать туры с проживанием в популярных отелях острова с экономией до 40%. Кроме того, с первого мая запланирована полетная программа на Крит, отметили в компании.

В Греции началась активная вакцинация на островах. Таким образом, страна создает все предпосылки для безопасного отдыха, добавил Горин. По его мнению, восстановлению международного туризма в целом могло бы способствовать введение странами "туристических коридоров". То есть страны могли бы озвучить четкие алгоритмы въезда и открывать для туристов определенные регионы, гостиницы, определять конкретное количество рейсов под эти объекты, пояснил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм В мире Европа Греция

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона