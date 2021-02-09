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Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона

Рок
    09.02.2021, 12:28
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Вакханалия вокруг американского певца и актера Мэрилина Мэнсона продолжается. И хотя уже понятно, что карьере артиста пришел конец, наблюдать за погребальными хороводами и хлопушками вокруг данного процесса любопытно.

Фото: instagram.com/ prigozhin_iosif
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В частности, звезда "Мира Дикого Запада" актриса Эван Рэйчел Вуд, состоявшая с ММ в отношениях, будучи еще несовершеннолетней, и на днях обвинившая бывшего любовника в сонме грехов, провела новую акцию.

Активные вехи борьбы Вуд можно проследить в ее Instagram, в том числе в сторис. На этот раз 33-летняя актриса подала в полицию заявление на нынешнюю супругу исполнителя Линдси Юсич. На это обращает внимание LAT.

Как уточнено, таким образом Вуд среагировала на угрозы Юсич обнародовать якобы имеющийся у нее на актрису компромат - фото, сделанное во времена, когда Эван состояла в романе с Мэнсоном. Утверждается, что на щекотливом совместном снимке актриса одета в военную форму "в немецком стиле", а над ее верхней губой нарисованы характерные гитлеровские усики.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это всё часть унижений и шантажа", - пишет Вуд, выросшая в еврейской семье. По ее словам, на момент, когда фото было сделано, она являлась несовершеннолетней и находилась под негативным влиянием Мэнсона, который скармливал юной любовнице большие количества алкоголя и противозаконных веществ.

По мнению Вуд, данным демаршем жена певца стремиться теперь разрушить и ее карьеру.

С Эван Рэйчел Мэнсон встречался с 2006 по 2008-й, после расставания с Дитой фон Тиз. На профессиональном фотографе Юсич музыкант женился ровно год назад.

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