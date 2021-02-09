Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19

Социальная сеть будет удалять фейковые новости об искусственном происхождении COVID-19 и опасности вакцин. Соответствующее заявление опубликовано в блоге социальной сети.

"Сегодня мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом", - сообщается в блоге компании.

Facebook с декабря прошлого года ведет борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса, опровергнутых экспертами по здравоохранению. Так, в изначальный список "фейков" входила информации о чипировании населения с помощью вакцинации, испытания вакцин на людях без их согласия и другие популярные теории заговора.