"Газпром" подтвердил сроки достройки "Северного потока-2" в водах Дании

Ранее такие же сроки окончания работ указывались в обновленном уведомлении оператора проекта компании Nord Stream 2 AG на сайте Датского агентства по мореплаванию. В нем также говорилось, что в работах будут участвовать трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".

Трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работы по возобновлению строительства газопровода в водах Дании 24 января. "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. Скорость укладки труб баржей "Фортуна" не превышает 1 км в сутки.

Большая часть работ в датской зоне будет проходить на глубинах свыше 30,5 метра. Суда, укладывающие трубы для "Северного потока-2" на такой глубине, автоматически попадают под санкции США, принятые в конце 2019 года.

В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL не стала проводить сертификацию проекта, а швейцарская страховая фирма Zurich Insurance Group отказала в своих услугах задействованным в строительстве судам. Кроме этого, 18 января американская сторона уведомила европейские страны о введение санкций непосредственно против судна-трубоукладчика "Фортуна".

"Газпром" строит "Северный поток-2" совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.