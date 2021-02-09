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09.02.2021 17:30
Рубрика: Экономика

"Газпром" подтвердил сроки достройки "Северного потока-2" в водах Дании

Текст: Сергей Тихонов
Строительство морского участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле этого года, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко, чьи слова приводит РИА Новости.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Ранее такие же сроки окончания работ указывались в обновленном уведомлении оператора проекта компании Nord Stream 2 AG на сайте Датского агентства по мореплаванию. В нем также говорилось, что в работах будут участвовать трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман".

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Трубоукладочная баржа "Фортуна" начала работы по возобновлению строительства газопровода в водах Дании 24 января. "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. Скорость укладки труб баржей "Фортуна" не превышает 1 км в сутки.

Большая часть работ в датской зоне будет проходить на глубинах свыше 30,5 метра. Суда, укладывающие трубы для "Северного потока-2" на такой глубине, автоматически попадают под санкции США, принятые в конце 2019 года.

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В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL не стала проводить сертификацию проекта, а швейцарская страховая фирма Zurich Insurance Group отказала в своих услугах задействованным в строительстве судам. Кроме этого, 18 января американская сторона уведомила европейские страны о введение санкций непосредственно против судна-трубоукладчика "Фортуна".

"Газпром" строит "Северный поток-2" совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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