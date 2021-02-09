Гиперзвуковое оружие в РФ станет основой сил неядерного сдерживания

Новости

Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра" 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 3554 пациента 11:23
Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов 11:22
В Москве заработал сервис по аренде культурных площадок 11:12
В Москве замечена птица, которую считали исчезнувшей 11:11
РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января 11:07
Хуснуллин раскрыл содержание программы развития Крыма до 2025 года 11:00
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту 10:49
Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер 10:47
В МВД опровергли запрет передач арестованным за незаконные акции 10:33
Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands 10:33
Кубок Первого канала по фигурному катанию станет регулярным 10:31
Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам 10:28
CNN: Стратегические бомбардировщики США начнут летать из Норвегии 10:28
В Красноярском крае поймали двух мужчин, убивших ветерана в 2017 году 10:27
Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19 10:25
Видео: Жительница Кузбасса чудом спаслась от летевшей с крыши глыбы 10:15
Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов 10:03
Катар намерен реализовать крупнейший в мире проект по производству СПГ 10:02
Twitter планирует ввести платную подписку 09:48
Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером 09:46
СК завершил расследование дела против бывшего ректора владивостокского вуза 09:42
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" сводится с орбиты 09:41
С начала года лисиц видели уже на 6 природных территориях Москвы 09:37
ВТБ: В январе господдержка на треть обеспечила рост автокредитов 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 11:13
Рубрика: Власть

Гиперзвуковое оружие в РФ станет основой сил неядерного сдерживания

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил, где заявил, что основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы различного базирования.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", - подчеркнул Шойгу.

Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия

По оценке министра, "армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы".

Минобороны РФ проинформировало, что в сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов Вооруженных сил, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления. Всего - более 350 человек.

Сообщается также, что участники этого сбора проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.

Накануне сообщалось, что Минобороны увеличит закупки гиперзвукового и высокоточного оружия.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
Прокуратура проверит зарплаты ученых СО РАН после жалобы президенту
Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса