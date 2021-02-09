Гиперзвуковое оружие в РФ станет основой сил неядерного сдерживания

Во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил, где заявил, что основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы различного базирования.

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", - подчеркнул Шойгу.

По оценке министра, "армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы".

Минобороны РФ проинформировало, что в сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов Вооруженных сил, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления. Всего - более 350 человек.

Сообщается также, что участники этого сбора проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.

Накануне сообщалось, что Минобороны увеличит закупки гиперзвукового и высокоточного оружия.