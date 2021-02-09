Гиперзвуковое оружие в РФ станет основой сил неядерного сдерживания

"Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования", - подчеркнул Шойгу.
По оценке министра, "армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы".
Минобороны РФ проинформировало, что в сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов Вооруженных сил, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления. Всего - более 350 человек.
Сообщается также, что участники этого сбора проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях.
Накануне сообщалось, что Минобороны увеличит закупки гиперзвукового и высокоточного оружия.