Госдума поддержала штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ

Госдума на пленарном заседании во вторник поддержала во II чтении поправку в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой штрафы для владельцев информресурсов за санкции против российских СМИ и граждан составят от 50 тысяч до 3 миллионов рублей.

Соответствующая поправка была включена в законопроект о штрафах за несоблюдение требований закона об устойчивом интернете. Согласно инициативе, игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 миллиона рублей.

Повторный отказ выполнить эти требования повлечет штрафы в большем размере: для граждан - в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон, который дает Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию российских СМИ.