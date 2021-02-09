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09.02.2021 03:08
Рубрика: В мире

Гутерриш приветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека и ожидает, что Америка внесет важный вклад в работу органа. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Фото: AFP/TIMOTHY A. CLARY
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"Генеральный секретарь с нетерпением ждет, когда сможет выслушать важный голос Соединенных Штатов в ходе неотложной работы Совета", - цитирует ТАСС выступление Дюжаррика на пресс-конференции.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон возобновляет взаимодействие с Советом ООН по правам человека. Ранее сообщалось, что США сначала будут присутствовать в качестве наблюдателя, но позднее выступят за избрание в качестве полноправного члена. Байден и его команда считают необходимым реформировать Совет, а наиболее эффективный метод добиться этого - "взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами".

Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, объяснив тогда свое решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Данное заявление было сделано после принятия ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.

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