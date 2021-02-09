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Текст:   Марина Трубилина 
08:50 09.02.2021

Январская ипотека поставила рекорды

Выдача ипотеки в январе превышает прошлогодние показатели почти на четверть. Об этом сообщает ДОМ.РФ, подводя итоги первого месяца года.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

За месяц в России, по предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на 265 млрд рублей. Это рекордный результат для января за всю историю отечественной ипотеки. По сравнению с январем прошлого года показатели ипотеки выросли на 23% в количественном и на 40% в денежном выражении.

Фото: Виктор Погонцев
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"Традиционно в январе из-за долгих праздников объемы выдачи ипотеки значительно ниже, чем в другие месяцы. Однако январь 2021 года показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования в 2019 году и ранее", - отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Основная причина рекордов - низкие ставки по ипотеке. В рыночном сегменте они сейчас ниже, чем год назад, примерно на 1 процентный пункт и составляют примерно 7,85-8,05%. По рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки. Кроме того, на рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с госучастием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было.

"Ожидаем, что текущая динамика на рынке ипотечного кредитования сохранится в ближайшие месяцы и объемы выдачи по итогам первого квартала будут превосходить показатели за аналогичный период 2020 года", - говорит Гольдберг. Сейчас, по его словам, экономическая ситуация в стране улучшается, по прогнозу Минэкономразвития доходы населения восстановятся до докризисного уровня уже во втором полугодии. Это стимулирует продолжение роста ипотечного рынка.

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