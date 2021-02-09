Инфекционист объяснил, нужна ли детям прививка от коронавируса

Взрослым, а не детям следует в первую очередь вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Он объяснил, что дети не болеют COVID-19 так серьезно и тяжело, как взрослые, поэтому для детей "сейчас не первостепенная задача привиться", - цитирует Тимакова РИА Новости. Он уточнил также, что испытания вакцин от коронавируса на детях еще не проводятся, поэтому сделать ребенку прививку от COVID-19 нельзя.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рассчитывает в мае получить разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" на детях. Согласно российскому и международному законодательству, клинические исследования на детях всех лекарственных препаратов, включая вакцины, можно проводить только после полного и удачного завершения исследования на взрослом населении.