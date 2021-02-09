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09.02.2021 15:41
Рубрика: Легковые авто

Jeep анонсировал электрический Wrangler

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Концерн Stellantis анонсировал скорую презентацию Jeep Wrangler в новой модификации - с чисто электрической силовой установкой и без ДВС. Машину в статусе концепт-кара представят в марте, она так и называется Wrangler EV.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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На специальной онлайн-странице, посвященной будущим моделям марки Jeep, размещены первые изображения Wrangler EV - это тизер (затемненное фото) и схема шасси. Судя по всему, внешне "электроджип" не будет отличаться от серийного Wrangler, а шасси останется рамным.

Однако вместо ДВС в конструкции используют электродвигатель и питающие его литий-ионные батареи. На картинке можно заметить также коробку передач и раздаточную коробку. То есть в отличие от большинства других производителей, которые при выпуске полноприводных электромобилей используют два мотора (по одному на ось), Jeep решил пойти по пути передачи крутящего момента на четыре колеса через агрегаты трансмиссии.

Презентация Jeep Wrangler EV состоится 28 марта на ежегодном фестивале Easter Jeep Safari.

Напомним, серийный Jeep Wrangler с 2,0-литровым бензиновым турбомотором предлагается в России по цене от 4 160 000 рублей за вариант с трехдверным кузовом.

Фото: Пресс-служба Jeep.
#Jeep