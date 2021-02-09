Как получить скидку от государства за отдых в России

Путешествуя по России этой весной, можно сэкономить до 20% стоимости гостиницы или комплексного тура. Ростуризм готовит очередной, уже третий этап программы кешбэка, по которой туристы, купившие туры по России, могут получить обратно часть их стоимости.

Пока неизвестны точные даты, в которые будет действовать скидка, но ожидается, что программа будет запущена еще в феврале. В подготовленном Ростуризмом проекте постановления правительства указано, что распродажа пройдет до 20 июня, а это отличная возможность отправиться в путешествие со скидкой, например, на 8 марта или на майские праздники.

Основные условия следующие. Возвращается до 20% стоимости от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Покупку нужно оплатить по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности на сайте privetmir.ru. Деньги вернутся автоматически в течение пяти дней на ту же карту, которой оплачивалась покупка. Приобрести по условиям программы можно комплексные туры, круизы либо забронировать только гостиницу. Период проживания в отеле при этом должен быть не менее двух ночей. Купить тур или забронировать гостиницу можно будет как непосредственно на сайте туроператора или отеля, так и через агрегаторов.

В третьей программе добавилось несколько новых условий. Например, теперь кешбэк будет действовать и в случае покупки "единого" билета, рассказывает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Это комплексная услуга по перевозке пассажиров сразу на нескольких видах транспорта. Например, турист по "единому" билету прилетает из Москвы в Кавказские Минеральные Воды и прямо из аэропорта уезжает на автобусе на горнолыжный курорт Эльбрус. Авиарейсы и рейсы автобусом состыкованы, перевозка гарантирована, путешественник экономит время. "Сидеть самому и подбирать рейсы всегда сложнее, чем сразу купить "единый" билет", - говорит Дехтярь. По такому билету можно поехать в Крым, Абхазию, Калининградскую область, на курорты Приэльбрусья.

Еще одно новшество. Ростуризм предложил распространить программу на детский отдых. То есть теперь возвращать часть стоимости будут и за путевки в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, программа кешбэка будет распространяться и на санатории, а не только на отели.

Туроператоры и отельеры уже готовят для путешественников свои предложения. Например, TUI предложит программы как с включенной перевозкой, так и только наземное обслуживание, а также услуги по проживанию в отелях и санаториях. "У нас есть интересные экскурсионные программы по России - по маршрутам Великого Волжского пути и Республике Татарстан, на Байкале, в Карелии, в Калининградской области, по Золотому кольцу, в Санкт-Петербурге, на Алтае, Камчатке", - рассказал "РГ" представитель компании. Туроператор "Алеан" собирается предложить разнообразные оздоровительные туры, рассказали в компании. "Поскольку кешбэк будет переживать "весенний ренессанс", то самым востребованным туристическим продуктом станет санаторно-курортный отдых с упором на реабилитацию после COVID-19 и заболеваний верхних дыхательных путей, детокс-программы", - пояснил генеральный директор компании Илья Уманский. Большинство туристов будут выбирать не только самые известные направления, такие как курорты Краснодарского края, Крым, Кавказские Минеральные Воды, но и домашние регионы. Потому неочевидные направления, такие как Поволжье, Урал, Сибирь, также вошли в пятерку самых популярных регионов, отметил глава компании. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что во время длинных выходных на 8 марта многие планируют отправиться в Сочи. Объем продаж по этому направлению увеличился на 20-25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Второе место по популярности на мартовские праздники занимает Подмосковье, третье - Санкт-Петербург. В пятерку направлений также вошли туры по Золотому кольцу и поездки на несколько дней в Крым.

Подробности

Как узнать, что тур/гостиница подключены к программе

Все предложения, участвующие в программе кешбэка, размещаются на сайте мирпутешествий.рф. Туроператоры также указывают на своих сайтах туры, которые можно приобрести с кешбэком.