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09.02.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Деньги назад

Как получить скидку от государства за отдых в России
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 28(8379)
Путешествуя по России этой весной, можно сэкономить до 20% стоимости гостиницы или комплексного тура. Ростуризм готовит очередной, уже третий этап программы кешбэка, по которой туристы, купившие туры по России, могут получить обратно часть их стоимости.
Туроператоры уже готовят весенние предложения для туристов по программе кешбэка. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Туроператоры уже готовят весенние предложения для туристов по программе кешбэка. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Туроператоры уже готовят весенние предложения для туристов по программе кешбэка. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пока неизвестны точные даты, в которые будет действовать скидка, но ожидается, что программа будет запущена еще в феврале. В подготовленном Ростуризмом проекте постановления правительства указано, что распродажа пройдет до 20 июня, а это отличная возможность отправиться в путешествие со скидкой, например, на 8 марта или на майские праздники.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Около 1,5 млн туров будет предложено россиянам по программе кешбэка

Основные условия следующие. Возвращается до 20% стоимости от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Покупку нужно оплатить по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности на сайте privetmir.ru. Деньги вернутся автоматически в течение пяти дней на ту же карту, которой оплачивалась покупка. Приобрести по условиям программы можно комплексные туры, круизы либо забронировать только гостиницу. Период проживания в отеле при этом должен быть не менее двух ночей. Купить тур или забронировать гостиницу можно будет как непосредственно на сайте туроператора или отеля, так и через агрегаторов.

В третьей программе добавилось несколько новых условий. Например, теперь кешбэк будет действовать и в случае покупки "единого" билета, рассказывает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Это комплексная услуга по перевозке пассажиров сразу на нескольких видах транспорта. Например, турист по "единому" билету прилетает из Москвы в Кавказские Минеральные Воды и прямо из аэропорта уезжает на автобусе на горнолыжный курорт Эльбрус. Авиарейсы и рейсы автобусом состыкованы, перевозка гарантирована, путешественник экономит время. "Сидеть самому и подбирать рейсы всегда сложнее, чем сразу купить "единый" билет", - говорит Дехтярь. По такому билету можно поехать в Крым, Абхазию, Калининградскую область, на курорты Приэльбрусья.

Еще одно новшество. Ростуризм предложил распространить программу на детский отдых. То есть теперь возвращать часть стоимости будут и за путевки в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, программа кешбэка будет распространяться и на санатории, а не только на отели.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Ростуризм представит новые направления туризма

Туроператоры и отельеры уже готовят для путешественников свои предложения. Например, TUI предложит программы как с включенной перевозкой, так и только наземное обслуживание, а также услуги по проживанию в отелях и санаториях. "У нас есть интересные экскурсионные программы по России - по маршрутам Великого Волжского пути и Республике Татарстан, на Байкале, в Карелии, в Калининградской области, по Золотому кольцу, в Санкт-Петербурге, на Алтае, Камчатке", - рассказал "РГ" представитель компании. Туроператор "Алеан" собирается предложить разнообразные оздоровительные туры, рассказали в компании. "Поскольку кешбэк будет переживать "весенний ренессанс", то самым востребованным туристическим продуктом станет санаторно-курортный отдых с упором на реабилитацию после COVID-19 и заболеваний верхних дыхательных путей, детокс-программы", - пояснил генеральный директор компании Илья Уманский. Большинство туристов будут выбирать не только самые известные направления, такие как курорты Краснодарского края, Крым, Кавказские Минеральные Воды, но и домашние регионы. Потому неочевидные направления, такие как Поволжье, Урал, Сибирь, также вошли в пятерку самых популярных регионов, отметил глава компании. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что во время длинных выходных на 8 марта многие планируют отправиться в Сочи. Объем продаж по этому направлению увеличился на 20-25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Второе место по популярности на мартовские праздники занимает Подмосковье, третье - Санкт-Петербург. В пятерку направлений также вошли туры по Золотому кольцу и поездки на несколько дней в Крым.

Подробности

Как узнать, что тур/гостиница подключены к программе

Все предложения, участвующие в программе кешбэка, размещаются на сайте мирпутешествий.рф. Туроператоры также указывают на своих сайтах туры, которые можно приобрести с кешбэком.

За отдых в России можно будет вернуть до 20% стоимости от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Бронь в гостинице или покупку тура нужно оплатить по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности на сайте privetmir.ru. Деньги вернутся автоматически в течение пяти дней на ту же карту, которой оплачивалась покупка. Фото: Adil Abdrakhmanov / istock
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