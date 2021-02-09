Как защитить стекла автомобиля в морозы

Сильные перепады температур не идут на пользу всему автомобилю, но больше всего страдают стекла. Они повреждаются во время чистки снега, становятся более хрупкими от неправильного обдува и разморозки.

Если лобовое стекло имеет незначительные повреждения - например, от попадания камешков, то зимой от них могут поползти трещины. Происходит это, как правило, во время прогревания машины. Если водитель не направляет поток теплого воздуха на стекло, а отапливает лишь салон, то процесс разрушения усиливается.

Передняя часть кузова, отапливаемая печкой, начинает немного расширяться и деформироваться. Часть напряжения попадает на стекло. Если оно подмерзло за ночь, то явно стало более хрупким. Неравномерное прогревание крутит его дополнительно в разные стороны.

При температуре ниже -15 градусов вероятность трещин зимой очень велика. Важно прогревать автомобиль равномерно, пишет aif.ru.

Еще одна ошибка водителей - попытки ускорить размораживание стекол с помощью горячей воды. Даже если температура ее составляет порядка 50 градусов, а на улице при этом -20, то разницы вполне достаточно, чтобы повредить не только стекло, но и лакокрасочное покрытие.

Лед действительно растает, но где-то от скола начнет расти трещина. Спровоцировать ее может и постукивание щеткой от снега, и слишком активная работа скребком. Иногда водители прилагают слишком много усилий, и подмерзший триплекс трескается. Даже если трещина появится не сразу, то из-за оторванного с усилием куска льда стекло может помутнеть, покрыться царапинами.

Если вы заметили зимой даже микроскопические повреждения на стекле, лучше сразу обратиться в мастерскую, чтобы заделать их и оттянуть момент появления трещин.