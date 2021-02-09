Китайцы запустили в производство реплику Chevrolet Corvette 50-х годов

Китайский концерн BYD Auto приступил к мелкосерийному производству спорткаров SS Dolphin - это копия американского Chevrolet Corvette C1 образца 1958 года.

Необычную машину впервые представили в сентябре 2020-го на автосалоне в Пекине, причем на самом деле ее разработал не BYD, а независимая компания Songsan, выросшая из одноименного байк-клуба. Производство автомобиля ведется совместными усилиями, первый товарный экземпляр Dolphin собрали 6 февраля.

Новинка имеет каркасно-панельную конструкцию кузова - несущая "клетка" сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из композитов. Агрегаты взяты на стороне - это гибридная бензиново-электрическая установка BYD, в состав которой входят 1,5-литровый турбомотор, роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и электродвигатель.

В дизайне SS Dolphin прямыми отсылками к классическому Corvette являются форма кузова, спаренные круглые фары, панорамное лобовое стекло, решение хромированного декора в экстерьере.

Songsan не спрашивал разрешение у General Motors на копирование облика его культовой модели, однако в октябре 2020 года в GM заявили, что не имеют ничего против китайской реплики, поскольку она "не использует какие-либо из товарных знаков или логотипов концерна, а дизайн не идентичен C1" (пропорции у китайского автомобиля действительно сильно отличаются от оригинала, но это объясняется компоновкой современных агрегатов).

Dolphin производят как с кузовом кабриолет с матерчатым верхом, так и в варианте купе с жестким верхом. Реплику Corvette планируют продавать по цене 590 000 юаней (6,8 млн рублей).