Lada начала продажи новой Niva Travel

АвтоВАЗ объявил о начале продаж Niva Travel - рестайлингового внедорожника, который ранее продавался под именем Lada Niva. Автомобили доступны во всех дилерских центрах марки.

Автомобиль доступен в трёх основных комплектациях: Classic, Comfort, Luxe. Для Comfort и Luxe доступен пакет Off-Road, который отличает наличие шноркеля, неокрашенного обвеса, обивка потолка чёрного цвета, а также внедорожная резина.

Цена базовой версии Lada Niva Travel - 747 900 рублей. В этой комплектации внедорожник оснащён подушкой безопасности водителя, электроприводом и обогревом зеркал, передними электростеклоподъемниками, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, креплением для детских сидений IsoFix.

Версия Comfort за 804 900 рублей в дополнение к оборудованию комплектации Classic получила кондиционер, обогрев передних сидений, 15-дюймовые литые диски колес, центральный замок с дистанционным управлением, охлаждаемый вещевой ящик и подлокотник сиденья водителя с подстаканниками. Купить внедорожник в исполнении Comfort Off-Road можно за 844 900 рублей.

Топовая версия Niva Travel - Luxe - стоит 890 900 рублей. В списке также присутствуют две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

Niva Travel Luxe с Off-Road стоит 905 900 рублей.

Во всех комплектациях модель оснащена 80-сильным двигателем 1.7 литра и системой постоянного полного привода.