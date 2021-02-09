Макей и Рапота обсудили взаимодействие Беларуси и России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и государственный секретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках СГ. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско- российского взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельности Постоянного комитета Союзного государства", - говорится в сообщении.

Ранее "СОЮЗ" сообщал, что новые совместные проекты России и Беларуси помогут странам быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией. Для стабильного развития странам стоит углублять интеграцию - причем как в рамках Союзного государства, так и в рамках ЕАЭС, считают эксперты.