В мире
03.02.2021 16:51
Текст: Владимир Федоров (sob@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 4(968)

Экономике нужны технари

До VI Всебелорусского народного собрания осталась ровно неделя
Считаные дни остались до VI Всебелорусского народного собрания, масштабного события, которое определит вектор движения страны на годы вперед. В частности, предстоит рассмотреть проект Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку.
Роль инженерного образования в инновационном развитии Беларуси да и Союзного государства в целом постоянно растет. Фото: Белта Роль инженерного образования в инновационном развитии Беларуси да и Союзного государства в целом постоянно растет. Фото: Белта
Роль инженерного образования в инновационном развитии Беларуси да и Союзного государства в целом постоянно растет. Белта

Заметное место в решении экономических и научно-технических задач принадлежит инженерам. Как организовать их качественную подготовку в наше динамичное время? Вопрос актуален для многих вузов Союзного государства. Своим видением работы в этом направлении с корреспондентом "СОЮЗа" поделился делегат VI Всебелорусского народного собрания, ректор Белорусского национального технического университета, доктор технических наук Сергей Харитончик:

- В чем мне видится дальнейшее развитие инженерного образования? Безусловно, можно много говорить о видоизменении мировой экономики под влиянием IT-технологий, цифровизации образования, повсеместном использовании компьютерных технологий и цифровых систем коммуникации и многих других процессах. Но, основываясь на многолетнем опыте, в БНТУ убеждены, что переход к новой образовательной парадигме должен быть поступательным. Дальнейшее развитие инженерного образования мы видим в первую очередь в усилении практической составляющей, на чем неоднократно акцентировал внимание Президент Беларуси.

Что здесь имеется в виду? В первую очередь - открытие филиалов профильных кафедр на предприятиях реального сектора экономики и в научных организациях.

Сегодня действуют около ста таких филиалов на крупнейших промышленных предприятиях - МАЗ, МТЗ, МЗКТ, а также в институтах Национальной академии наук Беларуси. Там студенты проходят практику, выполняют практические работы, курсовые и дипломные проекты. Для университетов такое взаимодействие хорошо тем, что модернизация промышленных гигантов осуществляется непрерывно. Поэтому изучение специальных вопросов в реальных условиях производства под контролем специалистов-практиков дает хороший эффект. Однако следует законодательно закрепить статус филиала кафедры и его подчиненность руководству предприятия, дать ему возможность ввести в штатное расписание работников филиала.

Фото: Юрий Мозолевский
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Отдельным пунктом в развитии инженерного образования мы видим эффективное сопряжение образовательного процесса с научно-инновационной и предпринимательской деятельностью. В БНТУ работает один из первых научно-технологических парков, по сути, еще одна научная школа университета. Сотни студентов активно участвуют в инновационных проектах по созданию новых предприятий и высокотехнологичных производств в БНТУ. Например, в области разработки медицинских изделий и оборудования для проведения сердечно-сосудистых операций. Они входят в инжиниринговую группу технологов, конструкторов, программистов, практикующих врачей. Трудно переоценить ценность такого взаимодействия.

Роль инженерного образования в социально-экономическом и инновационном развитии страны постоянно растет, как и спрос на молодых инженеров. Техника, материалы и технологии также стремительно меняются. И сегодня для технических вузов необходимы более быстрые темпы обновления применяемых в учебном процессе оборудования и приборов. Со стороны государства обеспечивается соответствующая поддержка. Но желательно вовлечь в процесс укрепления материально-технической базы предприятия-заказчики инженерных кадров. Это можно сделать путем налогового стимулирования, основываясь на опыте зарубежных стран. Убежден, что VI Всебелорусское народное собрание даст импульс дальнейшему качественному развитию интеллектуального ресурса Беларуси.

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