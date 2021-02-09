Матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "МЮ" пройдет в Турине

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между испанским клубом "Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" из Англии пройдет в Турине.

Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Встреча состоится 18 февраля, она должна была пройти в Сан-Себастьяне.

"По договоренности с УЕФА и "Ювентусом", а также после получения разрешения итальянского правительства, матч с "Манчестер Юнайтед" состоится в Турине", - говорится в заявлении.

Причиной этого решения послужило продление испанскими властями запрета на авиаперелеты с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. На данный момент этот запрет действует до 2 марта.

Ранее УЕФА объявил о переносе нескольких первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов из Германии в Венгрию.