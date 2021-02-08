УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Манчестер Сити" состоится 24 февраля в Венгрии.

В понедельник УЕФА официально объявил о том, что этот матч пройдет в Будапеште.

Причиной такого решения заключается в мерах, принятых в Германии из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА сообщил о том, что в Будапеште также проведут свой матч "Лейпциг" и "Ливерпуль". Эта игра пройдет 16 февраля.

Также в СМИ прошла информация, что матч "Атлетико" - "Челси" состоится 23 февраля в Варшаве.