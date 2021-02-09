Минтранс подготовил предложения о продлении поддержки авиаотрасли

Новости

Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец 14:20
Решетников посоветовал малому бизнесу актуализировать ОКВЭДы 14:18
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе 14:17
Бортников: В России выстроена надежная система защиты объектов энергетики 14:15
В Петербурге открытие новых станций метро перенесли на 2024 год 14:11
Песков заявил о постоянном выделении средств на соцподдержку 14:10
Январь в столице стал самым хмурым за историю метеонаблюдений 14:09
Песков оценил инициативу об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:07
В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов 14:04
Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО 14:04
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 13:50
Песков рассказал про обучение вице-губернаторов в Сенеже 13:40
Япония запустит на орбиту "космический буддийский храм" 13:35
В Петербурге отец накормил 1,5-месячную дочь детской смесью с наркотиками 13:33
Человеческий фактор привел к столкновению японской подлодки с судном 13:27
Более половины россиян низко оценивают свои знания в ИТ 13:27
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн" 13:18
Путин внес в ГД устав Международной организации по миграции 13:16
Пять тысяч учителей столицы воспользовались виртуальным тренажером 13:16
Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий 13:15
Нерадько: Авиакомпании в РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров 13:13
В Москве мошенники выманили у пенсионера три миллиона рублей 13:01
Петербуржец за год добежал до космодрома Восточный 13:00
В Москве пьяный водитель сбил двух пешеходов 12:54
На Алтае тиктокер бросил в полицейских муляж гранаты для записи видео 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 13:59
Рубрика: Экономика

Минтранс подготовил предложения о продлении поддержки авиаотрасли

Текст: Светлана Ментюкова
Минтранс РФ подготовил предложения о продлении поддержки авиаотрасли в 2021 году. Об этом на пленарном заседании Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2021 сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

"Для обеспечения стабильного функционирования отрасли Минтрансом подготовлены предложения по продлению тех мероприятий, которые были организованы в 2020 году, на весь 2021 год", - уточнил Игорь Чалик (цитата по "Интерфакс").

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минтранс: Предложения об изменении правил провоза багажа требуют проработки

По его словам, подготовленные предложения содержат пять основных позиций, которые находятся на согласовании в Минфине и Минэкономразвития, после чего они будут направлены в правительство.

Глава Росавиации Александр Нерадько подтвердил, что меры поддержки отрасли обсуждаются, при этом он добавил, что предприятия отрасли приспособились к работе в условиях коронавирусных ограничений.

"Росавиация внимательно мониторит финансово-экономическое состояние авиапредприятий и аэропортов, мы докладываем ежемесячно в Минтранс результаты нашего мониторинга и продолжим этот мониторинг с тем, чтобы в случае необходимости продолжить оказание мер господдержки", - уточнил глава Росавиации.

"За прошлый год наши авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, этот уровень соответствует уровню за 2011 год. И в 2012 году никто не говорил о необходимости мер государственной поддержки. Да, конечно, за это время изменился и вырос парк воздушных судов, увеличились расходы на содержание персонала, лизинг воздушных судов, но, тем не менее, представляется, что наши авиакомпании и аэропорты приспособились к работе в таких условиях. И самое главное, что удалось - не сократить количество персонала в гражданской авиации", - заявил Нерадько.

В ходе своего выступления на пленарном заседании он также сообщил, что российские авиакомпании на данный момент отказались от идеи создания лоукостеров, как внутри самих авиационных групп, так и в качестве дочерних предприятий, но у потенциальных инвесторов, имеющих серьезные капиталы, могут появиться интересы к созданию бюджетных авиакомпаний.

Фото: iStock
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур

По его словам, потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров после восстановления объема пассажироперевозок до докризисного уровня. "В 2020 году мы наблюдали снижение объемов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров", - сказал Нерадько.

Как ранее сообщала "РГ", Минтранс ищет инвесторов для создания в России еще двух авиакомпаний-лоукостеров для работы на внутренних авиалиниях.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона