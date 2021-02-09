Минтранс подготовил предложения о продлении поддержки авиаотрасли

Минтранс РФ подготовил предложения о продлении поддержки авиаотрасли в 2021 году. Об этом на пленарном заседании Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2021 сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

"Для обеспечения стабильного функционирования отрасли Минтрансом подготовлены предложения по продлению тех мероприятий, которые были организованы в 2020 году, на весь 2021 год", - уточнил Игорь Чалик (цитата по "Интерфакс").

По его словам, подготовленные предложения содержат пять основных позиций, которые находятся на согласовании в Минфине и Минэкономразвития, после чего они будут направлены в правительство.

Глава Росавиации Александр Нерадько подтвердил, что меры поддержки отрасли обсуждаются, при этом он добавил, что предприятия отрасли приспособились к работе в условиях коронавирусных ограничений.

"Росавиация внимательно мониторит финансово-экономическое состояние авиапредприятий и аэропортов, мы докладываем ежемесячно в Минтранс результаты нашего мониторинга и продолжим этот мониторинг с тем, чтобы в случае необходимости продолжить оказание мер господдержки", - уточнил глава Росавиации.

"За прошлый год наши авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, этот уровень соответствует уровню за 2011 год. И в 2012 году никто не говорил о необходимости мер государственной поддержки. Да, конечно, за это время изменился и вырос парк воздушных судов, увеличились расходы на содержание персонала, лизинг воздушных судов, но, тем не менее, представляется, что наши авиакомпании и аэропорты приспособились к работе в таких условиях. И самое главное, что удалось - не сократить количество персонала в гражданской авиации", - заявил Нерадько.

В ходе своего выступления на пленарном заседании он также сообщил, что российские авиакомпании на данный момент отказались от идеи создания лоукостеров, как внутри самих авиационных групп, так и в качестве дочерних предприятий, но у потенциальных инвесторов, имеющих серьезные капиталы, могут появиться интересы к созданию бюджетных авиакомпаний.

По его словам, потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров после восстановления объема пассажироперевозок до докризисного уровня. "В 2020 году мы наблюдали снижение объемов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров", - сказал Нерадько.

Как ранее сообщала "РГ", Минтранс ищет инвесторов для создания в России еще двух авиакомпаний-лоукостеров для работы на внутренних авиалиниях.