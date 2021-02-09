Мировой уровень цифровой культуры повысился

В 2020 году индекс цифровой культуры в мире улучшился на 3%. Об этом в своем исследовании сообщает компания Microsoft.

Количество людей, столкнувшихся с интернет-рисками, снизилось на 3% (с 70% до 67%), изменив тенденцию 2019 года, когда показатели DCI (Microsoft Digital Civility Index) по всему миру ухудшались. Основной вклад в позитивные изменения внесли подростки: прогресс цифровой культуры среди тинейджеров обеспечил 80% положительной динамики.

71% российских респондентов ответили, что уровень онлайн-культуры во время пандемии коронавируса не изменился (58%) или стал лучше (13%), чем в прошлом году. Только треть (29%) отметили его ухудшение, большая часть из них - поколение Z (13-24 года). По их мнению, основные факторы негативной динамики - это посты и высказывания других пользователей, выражающие фрустрацию и обеспокоенность, а также распространение недостоверной информации.

"Пандемия кардинально изменила привычный образ жизни: наше взаимодействие в большей степени перешло в цифровую среду. Несмотря на то, что процесс адаптации к новой реальности был и остается непростым, мы рады отметить, что уровень цифровой культуры в мире вырос - люди проявляли большую вежливость и эмпатию при общении в сети.

При этом онлайн-угрозы все еще остаются проблемой. 80% российских пользователей, подвергшихся им, испытали негативные последствия - 33% понесли денежные потери, 58% стали реже пользоваться соцсетями, а 49% начали меньше доверять другим людям. Поэтому Microsoft в России уделяет внимание образовательным и просветительским инициативам в этой области - ежегодно мы проводим общероссийский Цифровой Диктант совместно с РОЦИТ и ОНФ. Его цель - не только проверить знания российских пользователей о современных технологиях, но и распространить практики безопасного общения в онлайн-среде", - отмечает Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России.

Если в 2019 году самыми распространенными рисками в России были поведенческие, то в 2020 из всех онлайн-угроз наиболее часто пользователи сталкивались с рисками нежелательной коммуникации - 71% опрошенных. В частности, с мошенничеством и обманом встречались 54% россиян, а 29% опрошенных - этнической, религиозной, расовой и другой ненавистью. О нежелательном контакте заявляли 45% респондентов.

Однако тинейджеры, как и в прошлом году, чаще встречаются именно с различными поведенческими рисками: 64% против 57% у взрослых. Самый распространенный из этих рисков - открытые угрозы и оскорбления. Почти половина опрошенных обеих возрастных категорий сталкивались с ними (47%), причем мужчины - чаще, чем женщины (52% против 42%).

"За прошедший год онлайн-общение стало занимать гораздо больше места и в личной жизни, и в рабочих процессах большинства российских пользователей, так что влияние поведения в сети на повседневную жизнь и социальные отношения уже невозможно недооценивать. Осознав последствия, к которым может привести ненадлежащее отношение к другим пользователям, россияне стали задумываться о более осознанном подходе к общению, выражению собственных эмоций и мнения в интернете. Это первый шаг к повышению уровня цифровой культуры в России, но заметного эффекта можно добиться только сочетанием просветительской деятельности и совместных усилий участников индустрии", - рассказал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.