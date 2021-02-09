МВФ: вакцина ускорит восстановление экономики России

Наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии для России, массовая вакцинация и ослабление условий сделки ОПЕК+ ускорят восстановление ее экономики к середине 2021 года, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями.

В то же время там отмечают, что перспективы России омрачают побочные эффекты от жестких ограничений в странах - основных торговых партнерах и геополитические риски.

Российская экономика, которая по итогам 2020 года сократилась на 3,1% (МВФ прогнозировал снижение на 3,6%), оказалась более устойчивой, чем многие другие страны с развивающимися рынками, отметил МВФ. Это объясняется относительно небольшим сектором услуг (который больше всего пострадал от пандемии) и в то же время большой долей госсектора с защищенной занятостью, а также тем, что карантинные ограничения мало коснулись промышленности. Кроме того, власти, по оценке МВФ, приняли решительные и скоординированные меры в ответ на кризис объемом 4,5% ВВП (или немногим менее 5 трлн рублей).

Экономика России и бюджет страны устойчивы к периодам низких цен на нефть, говорится в отчете. Эксперты МВФ определили безубыточную цену нефти для российских компаний в 10-15 долларов за баррель.

По оценке МВФ, этому способствуют низкие эксплуатационные расходы, прогрессивная система налогообложения, а также стабилизирующий эффект плавающего курса рубля. Поэтому российские нефтяные компании смогут вернуться на докризисный уровень производства даже в случае падения нефтяных котировок после завершения сделки ОПЕК+. Но в дальнейшем поддержание уровня добычи потребует значительных инвестиций в отрасль из-за ухудшения ресурсной базы. С учетом этого цена безубыточности российской нефти может вырасти до 30-40 долларов за баррель, считают в МВФ. Для сравнения, полная себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии - чуть ниже 10 долларов, а сланцевой нефти в США - 40-50 долларов за баррель.

Комфортной для бюджета России МВФ считает цену около 40 долларов за баррель (сейчас бюджет РФ сверстан исходя из цены в 43,3 доллара). Это значительно ниже оценок безболезненной цены для бюджета ближневосточных стран (для Саудовской Аравии - 80 долларов за баррель, ОАЭ - 70 долларов, Ирак - 60 долларов).

Несмотря на ускорившийся рост потребительских цен, Банк России должен снизить ключевую ставку в ближайшие месяцы на 0,5 процентного пункта, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевых 4% к концу 2021 года, считает МВФ. При этом в России большинство аналитиков не ожидают снижения ключевой ставки на предстоящем в пятницу заседании совета директоров ЦБ (см. статью "Деньги дешевле некуда").

По оценке фонда, инфляция в России, в январе ускорившаяся до 5,2%, к концу года замедлится до 3,5% - до нижней границы диапазона, который прогнозирует Банк России (3,5-4%). МВФ считает, что текущее ускорение инфляции вызвано разовыми факторами, такими как перенос в цены состоявшегося ослабления рубля, и их действие будет скоро исчерпано. "По оценке сотрудников фонда, снижение ставки на 50 базисных пунктов в рамках базового сценария позволит предотвратить падение инфляции ниже целевого уровня и оставит пространство для реагирования на возможные будущие шоки", - говорится в докладе фонда.