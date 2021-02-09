По мнению пешеходов, самые законопослушные по отношению к ним водители живут в Москве, Казани и Новосибирске. Именно в этих городах автомобилисты чаще всего тормозят перед зеброй при виде человека, паркуются по правилам и в целом соблюдают ПДД. Причем российская столица занимает лидирующее место. Таковы итоги федерального опроса исследовательского агентства Zoom Market.

По словам его коммерческого директора Андрея Штырова, исследователи лично и по телефону опросили по 120 человек в 28 городах России - всего 3360 респондентов. "В общей сложности 64% из них считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. Только 12% опрошенных указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах, и 21% респондентов указали, что автомобилисты паркуются исключительно в специально отведенных для этого местах", - рассказал он "РГ".

Хуже всего себя чувствуют пешеходы Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Гораздо лучшего мнения об автомобилистах пешеходы в крупных городах - Санкт-Петербург, к примеру, не сильно отстает от Москвы.

По просьбе "РГ" исследователи отдельно вычленили данные по столице, и в них оказалось немало интересного. Из 120 москвичей только 27 заявили, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. На переходах машины всегда пропускают две трети жителей столицы, а соблюдение правил парковки автомобилистами подтвердили 109 опрошенных - это больше 90%! Для сравнения: в Перми на "зебре" всегда уступают дорогу только каждому третьему пешеходу, а нет претензий к манере водителей парковаться только у каждого четвертого жителя.

Еще один любопытный вопрос касался категории автомобилистов, которые чаще всего нарушают ПДД. "В целом по стране 61% опрошенных ответили, что это таксисты, 27% - женщины, 8% - представители силовых ведомств, чиновники и депутаты, 3% - бизнес-элита и 1% - знаменитости", - перечисляет Штыров.

На переходах машины вседа пропускают две трети москвичей

В Москве, конечно, картина чуть другая. В мегаполисе сильнее других не любят таксистов - наиболее заядлыми нарушителями их считают почти три четверти горожан. А вот к женщинам за рулем у москвичей, наоборот, мало претензий - на дороге их боится только каждый десятый респондент против 27% в стране. Силовиков и чиновников в частом нарушении ПДД обвиняют лишь 7 из 120 москвичей, а вот к знаменитостям есть претензии почти у 10% жителей мегаполиса.