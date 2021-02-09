Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

В России формируется коллективный иммунитет к коронавирусу, а к началу осени антитела будут иметь уже 60% населения страны. Таково мнение врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

"Коллективный иммунитет будет достигнут за счет вакцинации, а также он будет вырабатываться у людей, которые уже справились с коронавирусом", - приводит пояснения медика РИА Новости.

По словам Тимакова, в Москве 50% жителей уже имеют иммунитет к коронавирусу, соответственно привить нужно всего десять, но к осени вакцинацию пройдет гораздо большее число людей. Что касается масочного режима, то, как предположил специалист, послаблений в этом вопросе можно ожидать к лету.

В России произведено уже более 8,62 миллиона доз вакцины, преимущественно - "Спутник V", также выпущены небольшие объемы "ЭпиВакКороны". Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Также в стране работают 3 тысячи 665 пунктов вакцинации, в том числе - и мобильные. В ряде регионов на прививку от коронавируса граждан возит специально организованный транспорт.