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09.02.2021 20:27
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
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"Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может президент UFC Дана Уайт увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул", - сказал Нурмагомедов в эфире канала "Матч ТВ".

Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Он защитил свой титул, победив американца Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом.

Глава UFC надеялся, что Нурмагомедов передумает и вернется в октагон, однако переговоры так ни к чему не привели. Более того, сам чемпион недавно признался, что хотел бы попробовать себя в футболе.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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