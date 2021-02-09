Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.

"Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может президент UFC Дана Уайт увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул", - сказал Нурмагомедов в эфире канала "Матч ТВ".

Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Он защитил свой титул, победив американца Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом.

Глава UFC надеялся, что Нурмагомедов передумает и вернется в октагон, однако переговоры так ни к чему не привели. Более того, сам чемпион недавно признался, что хотел бы попробовать себя в футболе.