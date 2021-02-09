Песков ответил на отказ Зеленского от "Спутник V"

Позиция украинского руководства, основанная на недоверии к российской вакцине от коронавируса, это позиция абсолютного меньшинства. Раз президент Украины Владимир Зеленский не хочет закупать "Спутник V" - другим больше достанется. Об этом заявил журналистам, отвечая на соответствующие вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое", - констатировал Песков.

"Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, ­- это, наверное, позиция абсолютного меньшинства, которая серьезно противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов", - продолжил пресс-секретарь президента РФ.

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется", - заметил Песков.

"Глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять", - сказал пресс-секретарь президента. И прилагаются титанические усилия, чтобы покрыть этот спрос после того, как вакциной будут обеспечены все граждане России. Речь о расширении производства в нашей стране и налаживании его в других странах.

"Если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", - заключил Песков.

За реализацию вакцины на внешних рынках ответственен РФПИ, фонд рассматривает заявки от всех и со всеми работает, также сказал пресс-секретарь президента. "И будь какой-то интерес с украинской стороны, конечно, будут работать и с украинской стороной", - заверил он. При этом Песков заметил, что исполнительная власть Украины должна действовать в русле слов главы государства - а Зеленский сказал о недоверии к российской вакцине. "Соответственно, на уровне исполнительных властей уже невозможно действовать", - ответил он на соответствующий вопрос.