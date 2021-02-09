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09.02.2021 09:10
Рубрика: Легковые авто

Погоня за нарушителем длилась шесть часов

Текст: Григорий Гомельчук

В окрестностях Лос-Анджелеса вновь произошла грандиозная автопогоня. На этот раз она претендует на звание одной из самых продолжительных в истории США.

Все началось с того, что в Южном Лос-Анджелесе полиция решила проверить подозрительный Chevrolet Malibu - вроде бы, за рулем находился вооруженный мужчина.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Водитель выйти из машины для досмотра отказался и попытался уехать. Втопив газ в пол, он решил сбросить преследователей с хвоста: проезжал на красный свет, выскакивал на встречку, разгонялся до 150 км/ч…

Бесполезно - копы на стареньких Ford Crown Victoria не отставали, хотя и каких-то активных действий не предпринимали: в ситуации, когда у подозреваемого может быть огнестрельное оружие, служебные инструкции запрещают "бодаться" с ним на дороге.

Несколько часов кавалькада разъезжала по шоссе вокруг Лос-Анджелеса. Очевидно, в какой-то момент водитель Chevrolet понял, что от погони ему не уйти, но и сдаваться ему явно не хотелось. Он сбросил скорость почти до ноля, и в таком режиме продолжал движение еще несколько часов, спровоцировав многокилометровые пробки. Полиция, тем временем, наконец-то решилась проколоть шины беглеца с помощью ленты с шипами - со второй попытки это удалось, но машина продолжала движение еще пару часов, пока колеса полностью не разбортировались. К тому времени Impala успела доехать до города Онтэрио (65 километров от Лос-Анджелеса).

Когда подозреваемого задержали, оказалось, что оружия при нем нет, хотя полиция подозревает, что он мог выбросить его где-то по дороге. Сейчас мужчина находится под стражей, ему предъявлены обвинения в побеге от полиции. Кроме того выяснилось, что на нем висит два неотбытых наказания за кражи со взломом.