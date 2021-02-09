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09.02.2021 02:40
Рубрика: В мире

Прибывающие в Великобританию будут дважды сдавать тест на коронавирус

Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/Daniel LEAL-OLIVAS

Граждане, посещающие Великобританию, должны будут дважды сдавать тест на коронавирус после прибытия на территорию королевства - на второй и восьмой день присутствия в стране. По данным газеты Guardian, правительство премьер-министра Бориса Джонсона объявит о введении этой меры в самое ближайшее время.

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Издание уточняет, что тесты будут сдавать как те, кто приезжают в Великобританию из "красного списка" государств, которые считаются наиболее опасными с точки зрения завоза новых штаммов, так и все остальные. При этом по-прежнему будет действовать правило о наличии при себе справки об отрицательном тесте на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, а также о десятидневной самоизоляции после въезда в страну, пишет ТАСС.

При помощи этой меры британские власти намерены снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, в частности бразильского и южноафриканского.

Ранее сообщалось, что с 15 февраля начнет действовать обязательный карантин в гостиницах Великобритании для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском завоза новых штаммов коронавируса. Гостиницы, расположенные вблизи аэропортов, должны быть готовы ежедневно размещать более тысячи человек.

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