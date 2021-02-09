Эксперты Общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга протестировали новый межрегиональный туристический маршрут Тверь - Ярославль - пазлы Золотого кольца, разработкой которого сейчас занимаются два соседних региона. 10 человек на трех автомобилях, в том числе на двух автодомах, совершили автопробег через Тверь, Кашин, Калязин, Углич и Ярославль. И если к качеству и количеству объектов показа у специалистов претензий не оказалось, то к придорожной инфраструктуре их пока предостаточно.

То яма, то канава

По словам представителей туристических ведомств двух названных регионов, создание нового турпродукта запланировано в рамках перезагрузки и расширения маршрута Золотое кольцо России, инициированных Федеральным агентством по туризму. Благо опыт работы на межрегиональных маршрутах у обеих сторон есть: города Ярославской области полвека уже входят в самый известный отечественный турмаршрут, а Тверская область совсем недавно участвовала в создании "Государевой дороги", которая пролегает через четыре области (Тверскую, Московскую, Ленинградскую и Новгородскую) и уже востребована у туроператоров и автотуристов.

Но поскольку турмаршрут - это не просто путь из точки А в точку Б, а набор опций для приятного и комфортного путешествия, первыми оценивать нынешнее состояние и потенциал развиваемого туристического направления отправились те, кто знает об автотуризме все, - опытные караванеры. Кроме концептуальности маршрута они оценивали качество дорожного полотна, придорожную инфраструктуру, уровень безопасности, наличие безбарьерной среды для маломобильных групп населения, приспособленность и удобство мест размещения на кемпстоянках и так далее. Кроме того, им предстояло оценить возможности интеграции нового межрегионального маршрута с уже существующими: "Государевой дорогой", "Заповедными землями Русского Севера", Золотым кольцом России и "Сибирским трактом".

Увы, безоговорочное "отлично" по итогам экспедиции получили только объекты показа, от которых эксперты пришли в восторг. По всем остальным пунктам плана по превращению направления в маршрут усилий придется приложить еще немало.

- Маршрут очень насыщенный, интересный, прекрасные музеи, архитектура, исторические места, природа. Места размещения, где мы побывали, просто замечательные. Но одна из составляющих автопутешествия - дорога, и вот она на всем протяжении маршрута пока оставляет желать лучшего, хотя в прошлом году была передана в федеральную собственность. У автодома, в котором мы ехали, подвеска достаточно жесткая, поэтому мы чувствовали все кочки и ямки, - поделился впечатлениями автоэксперт Денис Манько.

Остановка у речки

Кстати, автодорога Р-132 в апреле прошлого года не только стала федеральной, но и существенно прибавила в протяженности, захватив многие города Золотого кольца. Эта трасса сегодня выглядит так: Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль. Однако никаких качественных изменений (как минимум на отрезке от Твери до Ярославля) автоэксперты там пока не заметили.

"Путешествие на автомобиле - самый массовый, демократичный, экономичный вид туризма, который нуждается в помощи"

- Будем надеяться, что федеральный статус и включение экспертного сообщества в работу над турмаршрутом позволит сделать трассу хорошей и гладкой, - говорит Денис Манько.

Кроме некачественного дорожного полотна участники автопробега столкнулись с полным отсутствием на маршруте санитарных остановок, многофункциональных придорожных комплексов, с дефицитом заправок и отсутствием примерно на 60 процентах пути сотовой связи. При этом, по мнению руководителя проекта ОНФ "Россия здесь" Любови Солдаткиной, у маршрута "широкий спектр возможностей", то есть там можно реализовывать проекты в сфере культурно-познавательного, промышленного, активного и экологического туризма.

- Тверская и Ярославская области богаты лесами, то есть они идеальны для развития экологического туризма, - считает представитель ОНФ. - Почему-то существует устоявшееся мнение, что экотуризмом можно заниматься только на особо охраняемых природных территориях, но, как показал этот маршрут, ничего не мешает где-то возле речки, в красивейшем лесу разместить глэмпинг (разновидность кемпинга. - Прим. ред.) и принимать там гостей без ограничений, существующих для ООПТ.

Борьба за поправки

Представители Ассоциации автомототуризма и караванинга уверены, что в России насущно необходимо создавать безопасную и комфортную среду для автопутешествий, потому что более 50 процентов туристов используют для своих поездок именно автотранспорт (по данным ОНФ).

- Путешествие на автомобиле - самый массовый, демократичный, экономичный вид туризма, который нуждается в оказании помощи, - уверен президент Общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев.

По его словам, три года назад в нормативно-правовых документах об автотуризме не было ни строчки, но, благодаря активной позиции представителей ассоциации, в 132-й федеральный закон об основах туристской деятельности инициировано внесение изменений, причем учтены почти все предложения автоэкспертов. Поправки, полагают члены ассоциации, должны быть внесены и в 257-й закон об автодорогах - для развития придорожной инфраструктуры. Потому что сегодня создание въездов и выездов к строящимся у дороги объектам должен оплачивать инвестор, а это 10-15 миллионов рублей, что далеко не всем по силам.

- Вопрос транспортной обеспечивающей инфраструктуры сегодня стоит очень остро, - согласен и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко. - У нас на территории региона есть предпринимательские инициативы, которые столкнулись с этой проблемой. И если удастся на уровне Госдумы принять нормативный акт, по которому создание разгонных зон и полос торможения не будет ложиться на предпринимателей, это, конечно, будет здорово, потому что деньги очень серьезные.

Кемпинг у гостиницы

Кстати, инфраструктуру для автопутешественников, по мнению экспертов, можно создавать и на основе того, что уже есть. Например, рядом с заправочными станциями или гостиницами.

- Если мы говорим о классических автокемпингах, то это территории, которые включают в себя оборудованные места для установки автодомов и прицепов, модульные домики для тех, кто приехал на обычных автомобилях и остался переночевать. Это места для установки палаток, потому что немало туристов путешествуют с палатками, - перечисляет составляющие многофункциональной зоны Денис Манько. - Все места, которые мы посетили на маршруте, на самом деле могут подключить функцию автокемпинга. Если у бизнесмена уже есть места для размещения, стоят какие-то домики, есть возможности для расширения парковки, подведения электричества и воды, то доработать объект для приема и размещения автодомов и индивидуальных автотуристов стоит небольших денег. Мы консультируем и помогаем это делать.

Справедливости ради надо сказать, что, по словам президента Ассоциации автотуризма, сегодня в России работают всего 30 автокемпингов. Из них в Москве и Московской области - два, один в Суздале, а в Сочи - ни одного, то есть до сих пор все как в фильме "Три плюс два" 1963 года выпуска.

Между тем из-за отсутствия обеспечивающей инфраструктуры такой удобный транспорт для путешествий, как автодом, - очень редкое пока явление на российских дорогах. Хотя закрытие границ из-за ковида пробудило интерес и к этому виду техники. Тем более что в прошлом году в Москве открылся офис компании, сдающей дома на колесах в аренду. Шестиместный фургон, например, можно снять за 6-15 тысяч рублей в сутки. В общем, дорого. Но эксперты уверяют, что, когда появится конкуренция, цены обязательно снизятся.

Комментарий

Владимир Лысенко, и. о. директора департамента туризма Ярославской области:

- Сегодня мы переживаем бум индивидуального туризма, и автотуризма в том числе. И конечно, люди хотят путешествовать цивилизованно, с комфортом и безопасно. Поэтому для нас, представителей туристической отрасли, очень важно определить, какими же реальными ресурсами мы располагаем и что необходимо сделать, чтобы обеспечить гостям эти комфорт и безопасность. Состоявшаяся экспертная поездка дала нам такую возможность. Мы не просто констатируем сегодня, что автотуристам не хватает многофункциональных зон, где они могли бы обслуживать свои автодома, проводить их дозаправку, сливать техническую воду не в придорожную канаву, а в предназначенное для этого место, что недостаточно, может быть, информации о возможностях аренды автодомов и так далее. На основе полученной информации мы формулируем для себя конкретные задачи по развитию инфраструктуры, чтобы сделать услугу доступнее, интереснее.