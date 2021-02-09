В документе, подписанном директором департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Татьяной Клименко, говорится, что прошедшие обработку твердые коммунальные отходы Александровского района с 29 января транспортируются в центр по переработке и утилизации ТБО на 2,4 километра южнее деревни Бабанино Петушинского района. Правда, временно - до внесения корректировок в областную территориальную схему обращения с отходами. А на это областные власти, как известно, выделяют "от пяти месяцев".

Реакция территории, куда повезли чужой мусор, была, в общем, предсказуемой, то есть в мусорный скандал оказались втянуты теперь уже два муниципалитета. По мнению главы администрации Петушинского района Александра Курбатова, региональная терсхема обращения с отходами не предусматривает направление александровских ТКО на территорию другого района, а значит, свое распоряжение департамент природопользования издал с превышением полномочий и нарушением законодательства РФ. В результате глава направил обращения в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям и Владимирскую природоохранную прокуратуру.

"Администрация Петушинского района просит незамедлительно принять меры реагирования в отношении незаконно изданного распоряжения", - говорится в этих обращениях.

Между тем в интервью одному из телеканалов Татьяна Клименко сообщила, что департамент будет искать в Александровском районе участок под размещение нового полигона. По ее словам, в районную администрацию неоднократно направлялись письма с предложением подобрать земельный участок, но это до сих пор не сделано.

- Поэтому, как только мы найдем участок, соответствующий всем требованиям законодательства, наверное, будем изымать его в государственную собственность и размещать там объект, - подытожила Татьяна Клименко.

А такой вариант не устраивает общественность Александрова, считающую, что их территория и без того серьезно пострадала от складирования на ней московского мусора. Как в итоге решится проблема, пока не ясно. О реакции ведомств, в которые ушли обращения главы Петушинского района, ничего не известно: в облпрокуратуре корреспонденту "РГ" сообщили, что в природоохранную прокуратуру письмо еще не пришло.

Компетентно

Маргарита Сперанская, заведующая отделом природопользования и охраны окружающей среды администрации Александровского района:

- Не обязательно на территории каждого района должны быть объекты размещения отходов. Мы, да и другие районы, готовы рассматривать вместе с департаментом природопользования все варианты решения этой проблемы. Как один из них - организация межмуниципального объекта. На сегодняшний день мы не говорим о строительстве полигона, мы должны говорить о строительстве объекта глубокой переработки отходов, это, наверное, сейчас оптимальное решение. Но без поддержки населения мы не выстроим конструктивного диалога, поэтому необходимо действовать очень грамотно, рассматривая и широко обсуждая эту тему с населением.