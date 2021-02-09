Названы сроки продления "красной" ветки московского метро

Новый участок "красной" ветки московского метро планируют начать строить до конца этого года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Линию, как уже писала "РГ", предполагается продлить в ТинАО. Конечной станцией станет "Новомосковская". Это должно улучшить транспортное обслуживание не только новых территорий, но и крупного района "старой" Москвы Южное Бутово. Метро в шаговой доступности получат еще порядка 70 тысяч человек.

Запустить пассажирское движение по продленному участку "красной" ветки предполагается уже в 2023 году.