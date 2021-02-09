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09.02.2021 18:26
Рубрика: Происшествия

Прокуратура добивается через суд возврата имущества дочери Баталова

Текст: Иван Егоров
В Москве прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением и применения последствий недействительности сделок с имуществом дочери известного актера Алексея Баталова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что прокуратура ЦАО Москвы проверила информацию о нарушении прав Марии Баталовой в результате неправомерных действий Натальи Дрожжиной.

Фото: vesti.ru
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По результатам проверки прокуратура в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд иск о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности сделок.

Как напомнили в прокуратуре, по этим же фактам ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно материалам дела, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. В частности, было установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери - Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами этого договора стала принадлежащие дочери 1/3 доли квартиры в доме на улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв. метров на 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение - мастерская, площадью 21,6 кв. метров на улице Серафимовича. На основании этих договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости. Как подчеркнули в Генпрокуратуре, расследование уголовного дела о мошенничестве находится на контроле прокуратуры Москвы.

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