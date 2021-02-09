Снегопад в столице продолжится до утра среды

Снегопад, начавшийся несколько часов назад, закончится к утру. Коммунальная техника начала очищать улицы от снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйств.

Как рассказали в пресс-службе, коммунальная техника приступила к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. За ночь цикл работ повторят несколько раз.

Пешеходов попросили быть внимательными во время непогоды, не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Напомним, что, по данным метеорологов, в среду, 10 февраля, в столице возможен небольшой снег. А с пятницы в столице ожидают настоящую снежную непогоду с сильным ветром, гололедицей, заносами на дорогах и налипанием мокрого снега.