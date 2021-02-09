Новости

В Куршевеле разбился вертолет: есть жертвы 23:25
Захарова рекомендовала странам Запада "санкции в отношении самих себя" 23:07
"Аэрофлот" возобновляет рейсы еще в четыре страны 23:00
Таджикистан может присоединиться к проекту "Путешествую без COVID-19" 22:55
Снегопад в столице продолжится до утра среды 22:52
В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок 22:23
"Яндекс" создаст собственный сервис оплаты Yandex Pay 22:22
Находящихся в США россиян могут вакцинировать "Спутником V" 22:18
В США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа 22:00
В США пять человек пострадали после стрельбы в больнице 21:47
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей 21:32
В четверг в Греции в закроются школы и промтоварные магазины 21:27
Судьям рекомендовали не обсуждать в соцсетях политику и судебные процессы 21:21
Число безработных в РФ сократилось на 300 тысяч 21:14
У Елизаветы II родился девятый по счету правнук 21:07
За год ликвидированы 22 свалки и вредных полигона 21:04
Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости" 20:54
Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом 20:40
Куба готовится к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса 20:32
Сербский министр: Российская вакцина сегодня дороже золота 20:31
Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру 20:27
В Иране заявили об эффективности "Спутника V" 20:25
Матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "МЮ" пройдет в Турине 20:16
Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей 20:04
Telegram-канал Трампа-младшего набрал более 1 миллиона подписчиков 19:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 22:52
Рубрика: Экономика

Снегопад в столице продолжится до утра среды

Текст: Ирина Огилько

Снегопад, начавшийся несколько часов назад, закончится к утру. Коммунальная техника начала очищать улицы от снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйств.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Январь в столице стал самым хмурым за историю метеонаблюдений

Как рассказали в пресс-службе, коммунальная техника приступила к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой. За ночь цикл работ повторят несколько раз.

Пешеходов попросили быть внимательными во время непогоды, не укрываться под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Напомним, что, по данным метеорологов, в среду, 10 февраля, в столице возможен небольшой снег. А с пятницы в столице ожидают настоящую снежную непогоду с сильным ветром, гололедицей, заносами на дорогах и налипанием мокрого снега.

В регионах Экономика ЖКХ Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
"Газпром" подтвердил сроки достройки "Северного потока-2" в водах Дании
РФ впервые за 30 лет не примет участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов
МИД РФ: Украина отказывается от "Спутника V" в угоду Западу
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона